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"Смерть из-за разгильдяйства": друзья погибшего под упавшей глыбой льда сказали прощальные слова

Новости. Общество
08:51, 20 Марта 2021
фото: pixabay
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Близкие и друзья мужчины, погибшего в Петрозаводске под упавшей с крыши глыбой льда, проводили его в последний путь.

Пришедшие на похороны говорили о погибшем, как о человеке, который всегда заботился о других. Возможно, если бы он не решил почистить крыльцо от снега в тот роковой день, трагедия обошла бы его стороной.

"Светлый, добрый, отзывчивый человек... Столько людей пришло проститься с тобой! И все говорили, каким замечательным парнем ты был. Нелепая смерть в мирное время из-за разгильдяйства и халатности. Сегодня выглянула в окно - чистят крыши, вчера двор. Ты заплатил дорогую цену за то, чтобы власти уделили должное внимание этой проблеме. Чтобы мы жили. И твой последний поступок... Ты чистил крыльцо, чтобы другим людям было не скользко подниматься! Ты заботился о нас", - написала на свой странице Вконтакте знакомая погибшего.

Как сообщалось ранее, 14 марта мужчина приехал зданию организации, в которой работает его жена. Он заметил, что в офисе не почищено крыльцо и вышел на улицу, чтобы убрать снег. В это время на него с крыши упала глыба льда. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Происшествие зафиксировала камера наружного наблюдения компании Ситилинк.

На месте трагедии побывал глава Карелии Артур Парфенчиков и рассказал, что за два дня до происшествия работники управляющей компании очищали крышу от снега и льда, но сделали это некачественно.  Гендиректора компании взяли под арест, против него возбуждено уголовное дело. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кеша
2021-03-20 10:22:54
Это не разгильдяйство , а преступление совершённое мэрией и УК .
Вася
2021-03-20 09:55:38
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Лана Текучева
2021-03-20 09:35:01
Спасибо матери, вырастившей такого сына! Светлая память! Аминь!
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