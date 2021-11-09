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Смерть от ковида еще пяти пациентов подтверждена в Карелии

Новости. Общество
09:18, 09 Ноября 2021
фото: © Сергей Красноухов / ТАСС

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От коронавируса в Карелии за все время пандемии скончался 1021 человек, гласят цифры официальной статистики.

В Карелии за минувшие сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике коронавирусная инфекция унесла жизни 1021 человека. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 284 инфицированных (62 — дети), из них непривитых — 281 (98,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 1004 пациента, в состоянии средней тяжести — 921 человек, в тяжёлом — 80 (все не привиты). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 72928 человек, за последние сутки — 267.

С начала пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 77380 человек, в том числе у 9031 ребенка.

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Комментарии

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Изя
2021-11-09 09:55:36
ЭЭЭЭЭЭЭЭ , да так вся Карелия вымрет . Где Паренфчиков , медалист Чепик ?????
Вася
2021-11-09 09:47:25
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия справилась с пандемией лучше других стран.

— В отличие от многих стран мира, мы прошли эти испытания с гораздо меньшими издержками, — отметила она в рамках открытия весенней сессии. По её словам, в стране удалось сохранить жизни и здоровье граждан.
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