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Смертельную аварию с тремя погибшими на трассе в Карелии устроила молодая девушка

Новости. Происшествия
09:51, 23 Апреля 2021
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В ГИБДД Карелии рассказали подробности страшной аварии в Лахденпохском районе, которая унесла три жизни.

По предварительным данным, 22 апреля в 9.55 на 165км федеральной автодороги А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе 27-летняя жительница Ленинградской области, управляя фургоном Fiat Ducato допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП в автомобиле «ГАЗ» погибли 3 человека – мужчины 42-х лет, 53-х лет, 50-ти лет. 51-летний водитель «ГАЗа» с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

В автомобиле Fiat травмы получили водитель и её 24-летняя пассажирка. Обе пострадавшие находятся на стационарном лечении. Все участники дорожной аварии являются жителями Ленинградской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в паблике пожарно-спасательной службы Лахденпохского района были опубликованы фото с места смертельного ДТП.

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Комментарии

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Chel
2021-04-23 10:30:51
Хочешь не хочешь поверишь булгаковскому злодею о внезапности смертности.
udo
2021-04-23 10:22:11
Бабы разные бывают. Одни продолжают род человеческий, другие (ведьмы) уничтожают его.((
Гость
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