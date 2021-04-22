Смертельную аварию с тремя погибшими на трассе в Карелии устроила молодая девушка

В ГИБДД Карелии рассказали подробности страшной аварии в Лахденпохском районе, которая унесла три жизни.

По предварительным данным, 22 апреля в 9.55 на 165км федеральной автодороги А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе 27-летняя жительница Ленинградской области, управляя фургоном Fiat Ducato допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП в автомобиле «ГАЗ» погибли 3 человека – мужчины 42-х лет, 53-х лет, 50-ти лет. 51-летний водитель «ГАЗа» с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

В автомобиле Fiat травмы получили водитель и её 24-летняя пассажирка. Обе пострадавшие находятся на стационарном лечении. Все участники дорожной аварии являются жителями Ленинградской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в паблике пожарно-спасательной службы Лахденпохского района были опубликованы фото с места смертельного ДТП.