Смертельный пожар произошел на пилораме на юге Карелии (ФОТО)

В деревне Рыпушкалицы сгорела пилорама: один человек погиб, еще один оказался в больнице, сообщили в МЧС Карелии.

В деревне Рыпушкалицы Олонецкого района 8 июня произошел пожар: загорелась местная пилорама. Сообщение о возгорании пришло на пульт единой службы спасения в 20.28, в тушении огня участвовали сотрудники пожарных частей города Олонец и поселка Ильинский.

Всего в ликвидации пожара оказалось задействовано 13 человек личного состава и 3 единицы техники. В 21.16 огонь был потушен.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, в результате пожара один человек погиб. Еще один пострадавший был доставлен в Олонецкую центральную районную больницу. Личности пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.