Пожарные обнаружили труп на пепелище дома в Карелии

В поселке Идель вечером 10 июня сгорел жилой дом — один человек погиб, сообщили в МЧС Карелии.

Спасательные подразделения Сегежского и Беломорского районов вечером 10 июня ликвидировали пожар в поселке Идель — там полыхал жилой двухквартирный дом, расположенный по адресу: улица Центральная, 2. Вызов поступил на пульт спасательной службы в 20.10, и в течении 25 минут огонь был потушен.

Всего в тушении принимали участие 8 человек личного состава, включая одного участника добровольной пожарной дружины из поселка Идель, и 3 единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, на пожаре погиб один человек. Обстоятельства его гибели, а также причины пожара уточняются. Дом получил значительные повреждения.