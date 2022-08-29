Смертность от коронавируса в России стремительно растет

Смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще вдвое.

Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться», — сказал он.

Согласно подсчетам ТАСС, в мире за август от коронавируса умерли около 90 тыс. человек, что примерно на 40% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню марта.