Смертность в Карелии продолжает расти

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Карелиястат опубликовал данные о числе умерших и родившихся жителей Карелии, которые подтвердили негативную демографическую ситуацию в регионе.
С января по март текущего года в Карелии родились 1346 человек. Статистика учитывает число зарегистированных родившихся, без мертворожденных. В аналогичный период прошлого года ситуация была несколько более позитивной - с января по март 2018 года родились 1459 человек, то есть на 113 младенцев больше.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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