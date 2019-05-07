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Новости. Общество
14:30, 07 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Смертность в Карелии продолжает расти

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Карелиястат опубликовал данные о числе умерших и родившихся жителей Карелии, которые подтвердили негативную демографическую ситуацию в регионе.

С января по март текущего года в Карелии родились 1346 человек. Статистика учитывает число зарегистированных родившихся, без мертворожденных. В аналогичный период прошлого года ситуация была несколько более позитивной - с января по март 2018 года родились 1459 человек, то есть на 113 младенцев больше.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-05-07 15:15:07
Неужели никому не интересно, чем всё это закончится?
Беня
2019-05-07 14:56:17
Кругом 21век, бракованная Тесла, запущенная Илоном Эрловичем Маском на новейшей многоразовой ракете бороздит космические просторы вокруг орбиты Марса, роботы, снабженные нейросетями, лезут во все дыры человеческой деятельности. Небывалыми темпами растет производительность труда, одно высокотехнологичное рабоче место заменяет тысячи, нет! - десятки тысяч неквалифицированных, немытых и полупьяных работяг :) Светлое цифровое будущее бетонной стеной неумолимо надвигается на наши аналоговые Аркарнары и там вас нас вас неквалифицированных, немытых и полупьяных безумных революционных пролетариев (от греха подальше) столько уже не надо :) Роботы как-то попокладистей будут :)
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