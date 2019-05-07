Смертность в Карелии продолжает расти

Карелиястат опубликовал данные о числе умерших и родившихся жителей Карелии, которые подтвердили негативную демографическую ситуацию в регионе.

С января по март текущего года в Карелии родились 1346 человек. Статистика учитывает число зарегистированных родившихся, без мертворожденных. В аналогичный период прошлого года ситуация была несколько более позитивной - с января по март 2018 года родились 1459 человек, то есть на 113 младенцев больше.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".