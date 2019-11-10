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Новости. Общество
19:40, 10 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Евгений Волчков

СМИ: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

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48-летней Анастасии Заворотнюк стало лучше.

Поклонники переживают за актрису, а о ее состоянии поступают крайне скудные сведения, пишет "Космополитен".

Родственники звезды "Моей прекрасной няни" ограничились подтверждением, что она борется с серьезным заболеванием, но не стали вдаваться в подробности.

Звездный продюсер Андрей Разин обнадежил публику. "Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются, и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку", — отметил он в Instagram. Разин признался, что ранее у него был источник, приближенный к лечащему врачу звезды.

Сейчас связь потеряна, но по другим каналам продюсеру удалось узнать, что актрисе становится лучше. "Мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она как можно быстрее вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", — резюмировал Андрей.

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