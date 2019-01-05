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Новости. Общество
20:40, 05 Января 2019
фото: Лилия Шарловская/Московский комсомолец

СМИ: Андрей Аршавин бросил жену и маленькую дочь

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Незадолго до Нового года известного футболиста застали в компании девушек.

Как пишут СМИ, 37-летний футболист Андрей Аршавин бросил свою вторую супругу Алису Казьмину и их маленькую дочь. Незадолго до Нового года его видели в компании девушек, в том числе, сотрудницы известной авиакомпании 21-летней Карины Неман, которая написала ему в сети, что никогда не забудет проведенную вместе ночь и поцелуи.

Алиса Казьмина заявила порталу Starhit, что не живет с Андреем Аршавиным. Оказалось бывший футболист, несмотря на рождение дочери Есении, начал заглядываться на других женщин и ушел из дома. Сейчас сам футболист говорит, что разводится с супругой.

По данным СМИ, все началось сначала с дружбы Аршавина и модели Екатерины Ямщиковой, которая затем вышла замуж за петербургского бизнесмена.

Затем, незадолго до Нового года, Аршавина застали в Санкт-Петербурге, разъезжающего на лошади в окружении девушек. С ним находилась и 21-летняя сотрудница известной российской авиакомпании Карина Неман.

Источник: МК 

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