СМИ: Андрей Аршавин бросил жену и маленькую дочь

Незадолго до Нового года известного футболиста застали в компании девушек.

Как пишут СМИ, 37-летний футболист Андрей Аршавин бросил свою вторую супругу Алису Казьмину и их маленькую дочь. Незадолго до Нового года его видели в компании девушек, в том числе, сотрудницы известной авиакомпании 21-летней Карины Неман, которая написала ему в сети, что никогда не забудет проведенную вместе ночь и поцелуи.

Алиса Казьмина заявила порталу Starhit, что не живет с Андреем Аршавиным. Оказалось бывший футболист, несмотря на рождение дочери Есении, начал заглядываться на других женщин и ушел из дома. Сейчас сам футболист говорит, что разводится с супругой.

По данным СМИ, все началось сначала с дружбы Аршавина и модели Екатерины Ямщиковой, которая затем вышла замуж за петербургского бизнесмена.

Затем, незадолго до Нового года, Аршавина застали в Санкт-Петербурге, разъезжающего на лошади в окружении девушек. С ним находилась и 21-летняя сотрудница известной российской авиакомпании Карина Неман.

Источник: МК