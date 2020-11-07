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СМИ: Бразильский футболист бросил модель из Карелии ради новой пассии 6
Сегодня 12:14

СМИ: Бразильский футболист бросил модель из Карелии ради новой пассии

Новости. Общество
12:14, 08 Ноября 2020
фото: © instagram.com/dorozhko
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Футболист Луис Адриано порвал отношения с женой из Карелии Екатериной Дорожко ради бразильской модели, сообщают СМИ.

Бразильский нападающий Луис Адриано, ранее выступавший в составе московского "Спартака", расстался с Екатериной Дорожко. Об этом сообщает LIFE. По информации издания, футболист разорвал отношения с девушкой из Карелии ради бразильской модели.

Сообщается, что ранее ради отношений с Дорожко бразилец бросил жену с тремя детьми и стал учить русский язык. После ухода из "Спартака" Адриано принял решение вернуться на родину, где стал выступать за "Палмейрас". Екатерина Дорожко тоже отправилась в Бразилию, там пара сыграла свадьбу. 

По информации СМИ, на данный момент Луис Адриано завел новые отношения. Очередной избранницей футболиста стала бразильская модель Лума Симойнш. 

Сообщается, что Екатерина Дорожко пока никак не комментирует разрыв с футболистом и остаётся в Сан-Паулу.

Напомним, модель из Карелии Екатерина Дорожко вышла замуж за бразильского футболиста в ноябре 2019 года.

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Комментарии

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User
2020-11-08 13:58:34
Какая неожиданность!
Игорь
2020-11-08 13:15:56
Недолго музыка играла
prostor
2020-11-08 13:08:22
Горе то какое
Valentina Vonti
2020-11-08 12:48:12
Не ищите счастья в других государствах,любите родных мужиков.
агрекалчнутый
2020-11-08 12:33:04
Я в шоке. Срочно выложить в инсту и обсудить на читке с думающими интеллектуалами
Саныч
2020-11-08 12:23:25
Русская женщина кого угодно довести может. Это кира человек)
Гость
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