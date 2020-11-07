СМИ: Бразильский футболист бросил модель из Карелии ради новой пассии

Футболист Луис Адриано порвал отношения с женой из Карелии Екатериной Дорожко ради бразильской модели, сообщают СМИ.

Бразильский нападающий Луис Адриано, ранее выступавший в составе московского "Спартака", расстался с Екатериной Дорожко. Об этом сообщает LIFE. По информации издания, футболист разорвал отношения с девушкой из Карелии ради бразильской модели.

Сообщается, что ранее ради отношений с Дорожко бразилец бросил жену с тремя детьми и стал учить русский язык. После ухода из "Спартака" Адриано принял решение вернуться на родину, где стал выступать за "Палмейрас". Екатерина Дорожко тоже отправилась в Бразилию, там пара сыграла свадьбу.

По информации СМИ, на данный момент Луис Адриано завел новые отношения. Очередной избранницей футболиста стала бразильская модель Лума Симойнш.

Сообщается, что Екатерина Дорожко пока никак не комментирует разрыв с футболистом и остаётся в Сан-Паулу.

Напомним, модель из Карелии Екатерина Дорожко вышла замуж за бразильского футболиста в ноябре 2019 года.