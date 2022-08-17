СМИ: Опаздывавший на рейс депутат из Карелии сообщил о бомбе на борту самолета

Депутат Куркиекского сельского поселения Михаил Баев солгал о минировании самолета, чтобы успеть на рейс в Самару.

Депутат Куркиекского сельского поселения Лахденпохского района, 72-летний Михаил Баев и его 16-летний сын сообщили о минировании самолета, чтобы его вылет задержался. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Михаил Баев вместе с сыном опаздывали в петербургский аэропорт Пулково на самолет до Самары. Чтобы каким-то образом задержать рейс, испуганный депутат решил позвонить в полицию и сообщить, что на борту лайнера находится взрывное устройство.

Мужчина надеялся, что пока самолет будут осматривать, он и его сын как раз успеют добраться до аэропорта. Однако сотрудники авиакомпании Smartavia и силовики оперативно обыскали воздушное судно и никакой бомбы там не нашли. В итоге самолет вылетел в Самару в назначенное время, а депутата вместе с сыном задержала полиция на территории аэропорта.