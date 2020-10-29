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СМИ: почти треть россиян закупает товары впрок, боясь введения новых карантинных мер

Новости. Общество
19:10, 30 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Примерно треть россиян, готовясь к новых ограничительным мерам из-за коронавируса, начала впрок закупать товары.

Об этом в сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений "Юла" и агентства ResearchMe, пишет ТАСС.

Уточняется, что 20% опрошенных начали скупать товары первой необходимости, а 12% - товары из других категорий, если закроются непродовольственные магазины.

В исследовании также говорится, что после начала введения осенью в российских регионах ограничений 51% опрошенных стал чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов заявили, что вынуждены начать экономить и стараются покупать самое необходимое.

Как сообщает издание, исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. В нем участвовали 1 611 респондентов. 18% опрошенных были из Москвы, 8% - из Санкт-Петербурга, 22% - из городов миллионников.

РБК отмечает, что тенденция высокого спроса на некоторые виды товаров наблюдается с весны во время введения первых ограничительных мер.

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