СМИ: Правительство хочет увеличить подоходный налог для населения

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Правительство рассматривает возможность повышения подоходного налога с 13% до 15%, но чиновники утверждают, что это только "предложения".
Обсуждение состоялось на совещании у премьера Дмитрия Медведева, сообщила газета "Ведомости".
По сведениям источников газеты, речь шла о повышении ставки НДФЛ на 2% с введением необлагаемого минимума.
Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и введение такого минимума.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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