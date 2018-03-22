СМИ: Правительство хочет увеличить подоходный налог для населения

Правительство рассматривает возможность повышения подоходного налога с 13% до 15%, но чиновники утверждают, что это только "предложения".

Обсуждение состоялось на совещании у премьера Дмитрия Медведева, сообщила газета "Ведомости".

По сведениям источников газеты, речь шла о повышении ставки НДФЛ на 2% с введением необлагаемого минимума.

Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и введение такого минимума.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".