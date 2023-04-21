СМИ рассказали, сколько супермаркетов закрылось в Финляндии после остановки потока туристов из России

Потерю российских туристов назвали ударом для малого бизнеса Европы.

Потерю российских туристов из-за санкций назвали ударом для европейских стран, в том числе Латвии, Испании и Чехии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал Euronews.

Отмечается, что в некоторых государствах Европы малый бизнес сильно пострадал, так как он во многом зависел от туристов из России. Так, на границе Финляндии закрылось множество местных супермаркетов, которые в день получали около 15 тысяч рублей от прибывающих в страну российских туристов.

Кроме того, президент Ассоциации отелей Коста-Дорады в Каталонии Альберт Саве рассказал, что россияне часто приобретали предметы роскоши, поддерживая тем самым малый бизнес Испании.

«Они действительно тратились, потому что приезжали издалека. <…> Они часто ездили на экскурсии и покупали местные продукты, вино, масло, колбасу и одежду. Их поведение отличалось от подхода британцев, которые приезжают за солнцем», — поделился мнением Саве.