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СМИ: россиянам предложили возмещать плату за тесты на COVID-19

Новости. Общество
19:10, 02 Ноября 2020
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать россиянам из бюджета расходы за тесты на коронавирус, сделанные в частных медицинских учреждениях.

Соответствующее письмо, как сообщает газета "Известия", направлено в Совет безопасности и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Отмечается, что в организации поступают обращения родственников заболевших COVID пациентов из регионов. Люди жалуются на дополнительные расходы на анализы на коронавирус. Они вынуждены делать их в частных клиниках за собственный счет из-за того, что в государственных поликлиниках нужно ждать своей очереди по нескольку недель.

Как пишут РИА Новости, идея предусматривает такую помощь уже заболевшим COVID-19 и членам их семей. Предполагается, что указанные расходы мог бы возмещать Фонд обязательного медицинского страхования. По подсчетам экспертов, на это потребуется порядка 10 миллиардов рублей.

Мазок ПЦР берут сразу после контакта с больным COVID-19 и в течение двух недель после проявления симптомов. Образцы для этого теста берут из носа и рта одновременно, после чего смешивают их в одной пробирке. В таком случае результат будет максимально достоверным.

По словам эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, экспресс-тесты также подходят для исследований, но они не всегда способны определить наличие иммуноглобулина М — антител, появление которых указывает на начало инфекции.

В случае, если человек уже переболел, обычный мазок ПЦР ничего не покажет, поэтому следует сдавать кровь на антитела.

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-02 19:51:49
Был прекрасный тёплый вечер,
Но какой-то хулиган
Стал бросать слова на ветер -
И случился ураган! :)
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