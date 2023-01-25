СМИ: в одном из городов России чиновникам запретили выезжать за рубеж

Портал TourDom.ru сообщил о том, что в одном из городов Оренбургской области у сотрудников администрации отобрали паспорта.

Постоянный читатель TourDom.ru рассказал корреспонденту, что, несмотря на заявления Пескова об отсутствии ограничений на выезд за границу для чиновников, такие меры в некоторых регионах принимают. В частности, в Оренбургской области.

В среду, 1 февраля, в администрации одного из городов сотрудникам под подпись рекомендовали «воздержаться от поездок за пределы РФ в период нахождения в ежегодных оплачиваемых отпусках, а также в выходные и праздничные дни». Кроме того, у сотрудников на «временное хранение» забрали загранпаспорта. Логично, что без него можно отправиться лишь в несколько приграничных стран.

Ранее Евгений Пригожин предложил законодательно оформить запрет на выезд за границу чиновникам и депутатам на период проведения СВО. Свою инициативу он направил в Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По словам турагентов, чиновники и депутаты занимают лишь небольшую долю среди туристов, поэтому сильного вреда туротрасли ограничения, вероятно, не нанесут. Но многие считают, что отменять свободу передвижения даже для депутатов и чиновников — это нарушение Конституции.