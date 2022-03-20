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СМИ: в России могут отказаться от прямых выборов глав регионов

Новости. Политика
10:08, 21 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Выборы Карелии»

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Срок полномочий действующего главы Карелии Артура Парфенчикова истекает в сентябре.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента страны сообщило, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре нынешнего года. С просьбой изучить такую возможность в президентскую администрации обратились несколько глав регионов из-за складывающейся экономической ситуации.

Источники «Коммерсанта» допускают вероятность, что субъектам федерации будет предоставлена возможность поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Менее вероятным сценарием может быть перенос региональных выборов решением Центризбиркома. Однако, как отмечает издание, решений об отказе от прямых губернаторских выборов пока нет.

Напомним, срок полномочий действующего главы Карелии Артура Парфенчикова истекает в сентябре.

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