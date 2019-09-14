СМИ вспомнили, как 42 года назад НЛО летал над Петрозаводском

В сентябре 1977 года жители Карелии и Ленинградской области наблюдали неопознанный объект.

В сентябре 1977 года, в СССР впервые наблюдалось аномальное явление, которое получило широкую огласку. О неопознанном летающем объекте, который наблюдали сотни жителей Петрозаводска и соседних городов, писали все советские газеты. Именно с этого феномена берёт начало популярность уфологии в Советском Союзе, пишет "Лайф".

Поздней ночью 20 сентября 1977 года сотни жителей Петрозаводска и ряда других карельских городов наблюдали в небе странный объект. Более всего он напоминал светящегося осьминога или медузу, от которой отходили лучи света в виде "щупалец". Объект наблюдался не только в Карелии, но и на территории Ленинградской области, прибалтийских союзных республик и части Финляндии.

Объект оставался видимым на протяжении примерно 20 минут: с 4 до 4.20 утра. На непродолжительное время объект завис над Петрозаводском, причём в этот момент от него отделялись лучи света, напоминавшие капавшую воду. Некоторые из наблюдавших его свидетелей позднее сообщали, что в ту ночь они спали, однако ранним утром неожиданно проснулись из-за необъяснимого чувства тревоги. А когда подошли к окну, заметили объект.

Несколько свидетелей из разных городов сообщили, что видели сразу несколько объектов, летящих в ряд друг с другом.

Обычно в СССР любую нестандартную и необычную информацию старались держать в секрете. Засекречивание феномена было бы вполне объяснимо, однако на деле произошло прямо противоположное. Петрозаводский феномен не только не был засекречен, он открыто обсуждался во всех ведущих советских СМИ, что стало беспрецедентным случаем.

Согласно одной из версий, это стало возможным благодаря личному интересу одного из самых высокопоставленных членов политбюро, главы КГБ СССР Юрия Андропова. Он заинтересовался феноменом, поскольку пристально следил за событиями в регионе, где начиналась его партийная карьера. С подачи Андропова к расследованию этого инцидента были привлечены ведущие специалисты страны, вплоть до академиков.

Была версия, что жители региона якобы наблюдали метеорит, который сгорел в плотных слоях атмосферы. В советских газетах версия НЛО напрямую не описывалась, но у неё было и остаётся не мало сторонников. В настоящее время эта версия является самой популярной.

Кроме того, недалеко о Карелии находится космодром Плесецк, строго засекреченный в 70-е годы. В ту ночь около 4 часов с космодрома был запущен спутник, предназначенный для радиоэлектронной разведки.

Однако не все исследователи согласны с такой версией, аргументируя это показаниями свидетелей, многие из которых наблюдали сразу несколько летящих объектов, что исключало версию о запуске ракеты с космодрома.