Подписаться
Новости. Общество
15:36, 14 Сентября 2019
фото: wikipedia

СМИ вспомнили, как 42 года назад НЛО летал над Петрозаводском

Загрузка...

В сентябре 1977 года жители Карелии и Ленинградской области наблюдали неопознанный объект.

В сентябре 1977 года, в СССР впервые наблюдалось аномальное явление, которое получило широкую огласку. О неопознанном летающем объекте, который наблюдали сотни жителей Петрозаводска и соседних городов, писали все советские газеты. Именно с этого феномена берёт начало популярность уфологии в Советском Союзе, пишет "Лайф".

Поздней ночью 20 сентября 1977 года сотни жителей Петрозаводска и ряда других карельских городов наблюдали в небе странный объект. Более всего он напоминал светящегося осьминога или медузу, от которой отходили лучи света в виде "щупалец". Объект наблюдался не только в Карелии, но и на территории Ленинградской области, прибалтийских союзных республик и части Финляндии.

Объект оставался видимым на протяжении примерно 20 минут: с 4 до 4.20 утра. На непродолжительное время объект завис над Петрозаводском, причём в этот момент от него отделялись лучи света, напоминавшие капавшую воду. Некоторые из наблюдавших его свидетелей позднее сообщали, что в ту ночь они спали, однако ранним утром неожиданно проснулись из-за необъяснимого чувства тревоги. А когда подошли к окну, заметили объект.

Несколько свидетелей из разных городов сообщили, что видели сразу несколько объектов, летящих в ряд друг с другом.

Обычно в СССР любую нестандартную и необычную информацию старались держать в секрете. Засекречивание феномена было бы вполне объяснимо, однако на деле произошло прямо противоположное. Петрозаводский феномен не только не был засекречен, он открыто обсуждался во всех ведущих советских СМИ, что стало беспрецедентным случаем.

Согласно одной из версий, это стало возможным благодаря личному интересу одного из самых высокопоставленных членов политбюро, главы КГБ СССР Юрия Андропова. Он заинтересовался феноменом, поскольку пристально следил за событиями в регионе, где начиналась его партийная карьера. С подачи Андропова к расследованию этого инцидента были привлечены ведущие специалисты страны, вплоть до академиков.

Была версия, что жители региона якобы наблюдали метеорит, который сгорел в плотных слоях атмосферы. В советских газетах версия НЛО напрямую не описывалась, но у неё было и остаётся не мало сторонников. В настоящее время эта версия является самой популярной.

Кроме того, недалеко о Карелии находится космодром Плесецк, строго засекреченный в 70-е годы. В ту ночь около 4 часов с космодрома был запущен спутник, предназначенный для радиоэлектронной разведки.

Однако не все исследователи согласны с такой версией, аргументируя это показаниями свидетелей, многие из которых наблюдали сразу несколько летящих объектов, что исключало версию о запуске ракеты с космодрома.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-09-14 16:13:33
Следы этого феномена изучали понаехавшие в Петрозаводск разные специалисты и просто чудики. Обнаружили в стеклах гостиницы "Северная"проплавленные отверстия малого диаметра. А в район посадки некоего объекта в лесу за радиозаводом водили целые экскурсии.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.09.2019, 15:57
Водитель иномарки погиб в жутком ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
13.09.2019, 06:40
"Это был не его дедушка": подробности пожара в Карелии, где погиб пенсионер и обгорел ребенок (ЭКСКЛЮЗИВ)
13.09.2019, 08:42
Появились подробности смертельного ДТП в Петрозаводске
12.09.2019, 16:09
Из-за смертельного ДТП в Петрозаводске перекрыли дорогу
09.09.2019, 12:50
Глава Карелии выразил соболезнования семье погибшего ребенка
09.09.2019, 11:21
Скончался мальчик из Карелии, за жизнь которого боролись врачи ожогового центра

Аналитика

13.09.2019 16:28
Обществоведение
Трагедия в "Театре" 1
Побывали на месте пожара и узнали подробности трагедии в дачном кооперативе "Театр", где огонь унес жизни 80-летнего пенсионера и 6-летнего мальчика.
"Мы будем идти до победного конца" 1
13.09.2019 15:41
"Ударил открытой рукой в подбородок" 9
13.09.2019 14:01
Сделано в Карелии. Сделано руками. 
13.09.2019 11:03
Выборы-2019: кто кого "жахнул" 15
12.09.2019 12:52
Вся аналитика

Чтиво

13.09.2019 12:40
Без политики
"Здравляндия" - детская клиника доказательной медицины в Петрозаводске
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
Пять модных комбинаций для офиса
13.09.2019 11:41
Конец света откладывается 2
12.09.2019 12:20
"Это просто досадное недоразумение" 2
10.09.2019 07:30
архив чтиво

Медиа

"Карелиянапрокат" от ТНТ-ОНЕГО
11.09.2019 20:16
все фото и видео

Опрос

Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»