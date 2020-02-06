СМИ: Жилье в России может подорожать

Подорожание будет связано с высокой кредитной ставкой для застройщиков и уходом мелких фирм с рынка, пишут СМИ.

Стоимость жилья в России может вырасти в ближайшие два года на 25%, пишет ТАСС со ссылкой на газету "Известия". Повышение цен будет связано с высокой кредитной ставкой для застройщиков, а также уходом мелких фирм с рынка.

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил изданию, что рост цен на жилье станет заметен летом 2021 года. "Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет монополизация рынка. Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в новой Москве - от 9 до 12%", - цитирует его газета.

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил "Известиям", что массового роста цен на данный момент не наблюдается благодаря современным технологиям и работе Единой информационной системы жилищного строительства. "Никаких массовых проблем нет. Те, что возникают, решаем оперативно, - приводит издание его слова. - Например, проработали с банками вопрос по кредитованию небольших проектов".

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что рост цен на недвижимость реален на уровне 15-20% за два года, однако в регионах, где объем предложения остается на высоком уровне, не стоит ожидать роста цен более чем на 10% в год.

Переход на новую модель финансирования жилищного строительства произошел в России 1 июля 2019 года.

Застройщики лишились права привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан теперь должны храниться на счетах эскроу, раскрыть которые строительные компании смогут только после ввода объекта в эксплуатацию, при этом вести работы они должны за счет кредитов. Большая часть проектов при этом получила право достраиваться по прежней схеме. Речь идет о строящемся жилье, которое соответствует утвержденным правительством РФ критериям неприменения эскроу (строительная готовность на уровне от 30%, объем привлеченных средств дольщиков не менее 10%).