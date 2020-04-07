Смягчение карантинного режима ожидается в ближайшее время в ряде районов Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков допускает смягчение уже на следующей неделе карантинного режима в северных районах республики.

Об этом он сообщил в ходе "Прямой линии", организованной на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Не хочу загадывать, но очень надеюсь, что, особенно, по ряду серверных территорий мы решения, может быть примем в ближайшую неделю с одновременным рассмотрением вопроса территориальной локализации так называемых "чистых зон", - сказал Парфенчиков.

Он объяснил, что означает смягчение режима изоляции, и какая территория может стать первой. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".