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Смягчены требования к работе турбаз и отелей в Карелии

Новости. Общество
13:12, 03 Июня 2020
фото: pixabay
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Турбазы, отели и другие коллективные средства размещения в Карелии получили возможность вернуться к нормальной работе с 1 июня при условии, что они смогут обеспечить постояльцам отдельный вход с улицы.

Это следует из разъяснений на официальном сайте министерства экономического развития Карелии.

Разрешается заселять туристов в отдельных гостевых домиках или в отелях, конструкция которых предусматривает вход с улицы в каждый из номеров.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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