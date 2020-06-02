Смягчены требования к работе турбаз и отелей в Карелии

Турбазы, отели и другие коллективные средства размещения в Карелии получили возможность вернуться к нормальной работе с 1 июня при условии, что они смогут обеспечить постояльцам отдельный вход с улицы.

Это следует из разъяснений на официальном сайте министерства экономического развития Карелии.

Разрешается заселять туристов в отдельных гостевых домиках или в отелях, конструкция которых предусматривает вход с улицы в каждый из номеров. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".