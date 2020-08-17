Смягчены условия получения грантов для развития туризма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям процесс получения грантов на проекты по развитию внутреннего и въездного туризма.

Об этом сообщается на сайте правительства.

"Теперь представители отрасли смогут подавать заявки на гранты, а также все необходимые документы в электронной форме. Это в том числе касается справок об уплате налогов и сборов, бизнес-планов проектов, информации о численности сотрудников, копий учредительных документов, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.

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