Смотровую площадку и светомузыкальный фонтан построят в центре Петрозаводска

Благоустройство Зарецкого парка в Петрозаводске предусматривает строительство смотровой площадки и светомузыкального фонтана.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

«Рядом с Пименовским мостом появится смотровая площадка и светомузыкальный фонтан. На территории парка также предполагается открыть кафе», — говорится в сообщении.

Сейчас в парке делают новую парковку для автомобилей, в этом году планируется отремонтировать пешеходные мостики и дорожки. На футбольном поле обновят покрытие и восстановят ограждение.

Полностью реализовать проект рассчитывают в 2023 году. Благоустройство парка проводится за счет субсидии, выделенной Петрозаводску из регионального бюджета.