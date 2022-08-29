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Смотровую площадку и светомузыкальный фонтан построят в центре Петрозаводска

Новости. Общество
07:15, 08 Сентября 2022
фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

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Благоустройство Зарецкого парка в Петрозаводске предусматривает строительство смотровой площадки и светомузыкального фонтана.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

«Рядом с Пименовским мостом появится смотровая площадка и светомузыкальный фонтан. На территории парка также предполагается открыть кафе», — говорится в сообщении.

Сейчас в парке делают новую парковку для автомобилей, в этом году планируется отремонтировать пешеходные мостики и дорожки. На футбольном поле обновят покрытие и восстановят ограждение.

Полностью реализовать проект рассчитывают в 2023 году. Благоустройство парка проводится за счет субсидии, выделенной  Петрозаводску из регионального бюджета.

 

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