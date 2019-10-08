Эксперты прокомментировали крупную сделку, произошедшую на прошлой неделе - карельский оператор "Связьсервис" (интернет-провайдер "Сампо.ру") сменил владельца.

На днях стало известно, что карельский оператор "Связьсервис" сменил владельца - полный пакет акций известного в Карелии интернет-провайдера "Сампо.ру" приобрела компания, действующая в интересах "Ростелекома".

События по слиянию и поглощению компаний в Карелии случались и ранее, но в последнее время утратили интенсивность. То ли мало осталось интересных компаний, то ли научились вдумчиво подходить к этому делу, а, скорее всего, и то и другое.

Чтобы узнать подробности мы обратились к представителям сторон, но ответа не получили, так как сделка не закрыта и, как заявили партнеры, "пока обсуждать нечего".

Тем не менее, эксперты, анализирующие этот сегмент, считают, что смена владельца позитивно скажется на развитии карельского оператора и приведет к усилению регионального рынка услуг связи в целом.

Когда вы хотите что-то купить, то смотрите на рынок, изучаете вопрос с разных сторон и читаете отзывы в интернете. Если вы человек умный, то не станете покупать товар сомнительного качества или продукцию компаний с плохой репутацией. Так и тут: компания "Сампо" отвечает самым высоким требованиям, на рынке около тридцати лет и имеет высокий рейтинг по различным показателям, сказали наши собеседники.

Вкладывая большие средства в приобретение, любой инвестор надеется в обозримой перспективе получить выгоду, вернув перед этим вложенное. Никто не будет даже рассматривать приобретение того, что "плохо пахнет". Учитывая текущую ситуацию на рынке услуг связи в регионе, становится понятно, что смысла в простом выкупе конкурента и его "развале" нет никакого. Отсюда вывод – будет развитие. В каком направлении и с какой быстротой – вопрос к новым владельцам.

Что делать абонентам и сотрудникам? Эксперты советуют не паниковать, следить за ситуацией и смотреть на действия нового руководства. Приобретенные в последние годы операторы продолжают работать, причем многие под своей маркой. Понятно, что будет масса выкриков от конкурентов и потирание рук в предвкушении наплыва недовольных сменой владельца клиентов, но это ненадолго: будут другие события, которые отодвинут на второй и более далекий план этот факт. Однако ясно, что радости конкурентам это не дает, если они умеют думать. Учитывая возможности федерального оператора и своего рода "гибкость" небольшого - многое можно сделать. Как оно получится в дальнейшем - будем посмотреть.

Стоило ли продавать – вопрос сложный, многие моменты останутся загадкой, но продажа бизнеса с наибольшей выгодой возможна лишь в его расцвете. Если рынок, как говорится, "сдуется" то найти хорошего инвестора будет трудно. А к тому все и идет: принятие законов типа "Яровой", требования о применении специального оборудования и хранения данных не предвещают ничего хорошего для операторов. Увеличение пропускной способности мобильных сетей ставит под сомнение необходимость использования настольных компьютеров и ноутбуков, так как все ушло в телефоны и планшеты. Уже сейчас многие замечают, что использование вай-фая в кафе, гостиницах, поездах или еще где-то потеряло смысл, так как мобильный интернет удобнее. К тому же он становится все дешевле и быстрее. Нужна ли будет проводная сеть, если к ней надо подключаться и висеть на проводе? Вспомните стационарные телефоны – ситуация аналогична. Понятно, что одно другое не заменит полностью, но то, что от проводных сетей будет оторван большой кусок – не вызывает сомнений.