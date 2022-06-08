Смытые наводнением в Петрозаводске бетонные ограждения реки до сих пор не восстановлены (ФОТО)

Бетонные блоки, установленные в качестве ограждения вдоль берега реки Лосососинки, оказались смыты весенним наводнением, и до сих пор находятся в воде.

Об этом рассказал житель Петрозаводска, подписчик группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Гулял сегодня по парку „Ямка“ и далее под Советским мостом через Лососинку. Обратил внимание на последствия наводнения после выхода из берегов Лососинки. Несколько бетонных блоков смыло в реку, разрушило асфальт на велодорожке», — написал горожанин.

Он также обратил внимание на огромный пень, который прибило течением к берегу Лососинки.

«Обратился к мэру города с просьбой в качестве спонсорской безвозмездной шефской помощи убрать из реки хотя бы пень. Надеюсь, что предприниматели города помогут решить проблему», — добавил подписчик паблика.