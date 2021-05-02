Снег, дождь и гололедица - весна не торопится в Карелию

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на вторник, 4 мая.

В Петрозаводске будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Ветер северо-восточный, северный порывистый, временами сильный.

Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо расти.

В районах Карелии тоже облачно, но в северо-западной части с прояснениями.

По южным и центральным районам ночью умеренные, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый до сильного.

Температура ночью -2, +3°С, на севере местами до -6°С, днем +2, +7°С.