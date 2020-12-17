Снег и -1 ожидаются в субботу в Карелии

О погоде на субботу, 19 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу, 19 декабря, будет облачно с прояснениями. Из осадков ожидается снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -7, -9°С, днем потеплеет до -1, -3°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до -5, -10°С, местами до -15°С, на юго-западе до +1°С, местами до -1°С, днем столбик термометра остановится на отметке -1, -6°С.