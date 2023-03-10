Снегоход и внедорожник лоб в лоб столкнулись в поселке Карелии – один человек госпитализирован

В Лахденпохском районе в ДТП пострадал водитель снегохода.
Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», 9 марта в 11.55 в Лахденпохском районе, 38-ом километре автодороги «Элисенваара - Лумиваара – Лахденпохья», в посёлке Лумиваара, лоб в лоб столкнулись снегоход Ski-Doo и внедорожник «ВАЗ-2121».
По информации Управления ГИБДД Карелии, 39-летний водитель снегохода Ski-Doo допустил столкновение со встречной автомашиной Niva под управлением 62-летнего водителя.
Водитель снегохода госпитализирован.
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