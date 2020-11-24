Снегопад и +4 завтра ожидают жителей Карелии

О погоде на 26 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 26 ноября будет облачная погода. Ночью пройдет снег, мокрый снег, днем будут осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, порывистый.

Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем воздух прогреется до +2, +4°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачно. Пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами метель, в отдельных районах отложение мокрого снега, гололед.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, на севере днем северо-восточный, умеренный с порывами до сильного.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +1, -4°С , днем потеплеет до +5°С.