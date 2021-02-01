Февральская метель придет в среду в Карелию

О погоде в среду, 3 февраля, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду, 3 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -7, -9°С. Атмосферное давление будет понижаться.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами снег. Днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снегопад, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -13, -18°С, на севере местами до -25°С, днем -8, -13°С, на севере местами до -20°С, на юго-западе -5, -10°С в течение суток.