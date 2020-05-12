Снежная, дождливая погода ожидается в среду в Карелии

О погоде на 13 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западный умеренный.



Ночью будет 0, +2 градуса, днем потеплеет до +10.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью по восточной половине, днем в большинстве районов республики выпадет мокрый снег, пройдет дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, +3 градуса, на севере подморозит до -6. Днем потеплеет до +12 градусов, на востоке будет +2, +7.