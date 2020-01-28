Снежно и морозно будет в среду в Карелии

О погоде на 29 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно. Ночью выпадет умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью подморозит до -8, -10 градусов, днем будет -4, -6.

В Карелии также будет облачная погода. На большей части республики ожидается снегопад. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -9, -14 градусов, местами похолодает до -26. Днем будет -8, -13 градусов, на юге потеплеет до -1, -6.