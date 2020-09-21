Снимок актрисы в гробу шокировал поклонников (ФОТО)

Звезда многосерийной драмы "Бывшие" Любовь Аксенова опубликовала в Instagram фото со съемок сериала "Настя, соберись", где она лежит в гробу.
Пост взволновал фанатов артистки, сообщает издание "РИА Новости".
На снимке Аксенова одета в черное платье, волосы ее аккуратно собраны. Также в кадре запечатлена ассистентка. которая поправляет атласную подушку под головой актрисы.
"Гроб, на удивление, оказался очень удобным местом", – отметила девушка под фото. © instagram.com/im_lyubovaksenova
Актриса призналась, что сильно устала за последние несколько дней, но после такой съемки почувствовала себя отдохнувшей.
Многие поклонники не оценили юмора Аксеновой и назвали съемку в гробу дурным знаком.
"Многие актеры не соглашаются на такие роли, не ложатся в гроб и не дают свои фото на памятники. Люба, храни вас Бог и дай долгих лет жизни!", "Большая ошибка", – написали подписчики.
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