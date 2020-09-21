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Снимок актрисы в гробу шокировал поклонников (ФОТО)

Новости. Общество
19:40, 21 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Звезда многосерийной драмы "Бывшие" Любовь Аксенова опубликовала в Instagram фото со съемок сериала "Настя, соберись", где она лежит в гробу.

Пост взволновал фанатов артистки, сообщает издание "РИА Новости".

На снимке Аксенова одета в черное платье, волосы ее аккуратно собраны. Также в кадре запечатлена ассистентка. которая поправляет атласную подушку под головой актрисы.



"Гроб, на удивление, оказался очень удобным местом", – отметила девушка под фото.
 

© instagram.com/im_lyubovaksenova
Актриса призналась, что сильно устала за последние несколько дней, но после такой съемки почувствовала себя отдохнувшей.

Многие поклонники не оценили юмора Аксеновой и назвали съемку в гробу дурным знаком.

"Многие актеры не соглашаются на такие роли, не ложатся в гроб и не дают свои фото на памятники. Люба, храни вас Бог и дай долгих лет жизни!", "Большая ошибка", – написали подписчики.

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