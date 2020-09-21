Снимок актрисы в гробу шокировал поклонников (ФОТО)

Звезда многосерийной драмы "Бывшие" Любовь Аксенова опубликовала в Instagram фото со съемок сериала "Настя, соберись", где она лежит в гробу.

Пост взволновал фанатов артистки, сообщает издание "РИА Новости".



На снимке Аксенова одета в черное платье, волосы ее аккуратно собраны. Также в кадре запечатлена ассистентка. которая поправляет атласную подушку под головой актрисы.











© instagram.com/im_lyubovaksenova



"Гроб, на удивление, оказался очень удобным местом", – отметила девушка под фото.

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Актриса призналась, что сильно устала за последние несколько дней, но после такой съемки почувствовала себя отдохнувшей.Многие поклонники не оценили юмора Аксеновой и назвали съемку в гробу дурным знаком."Многие актеры не соглашаются на такие роли, не ложатся в гроб и не дают свои фото на памятники. Люба, храни вас Бог и дай долгих лет жизни!", "Большая ошибка", – написали подписчики.