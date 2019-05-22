Снимок фотографа из Петрозаводска попал в топ-5 самых сильных кадров National Geographic

Журнал National Geographic сделал подборку пяти сильных фотографий за неделю, куда попал снимок и нашего фотографа из Карелии Ильи Тимина.

На фото запечатлен медведь у дороги, которого кормят рабочие с машины, пишет National Geographic.

Снимок, как отмечет фотограф Илья Тимин, сделан 6 мая на трассе в Беломорском районе Карелии.

"Даже в автомобиле безопасность относительная, – пишет Илья Тимин. - Стоит начать открывать окошко – зверь ждет еду. А если еды нет – пробует атаковать. Да, банально попробует выхватить то, что успеет зацепить когтями. Стоит ему только коготок запустить в щель стекла и окна – он выломает окно вместе с дверью. Медведь, принюхиваясь к багажнику, попробовал подцепить заднюю дверь автомобиля, прошлось ускоряться. И видеть в зеркало, как лапа бегущего следом медведя пытается схватить покрышку колеса. Что будет с этим медведем? Каждый брошенный ему бутерброд стал смертельным приговором".

В список сильных снимков также вошли – спасение немощного старика на пожаре, "ямальская песочница", лесная просека с высоты птичьего полета и монашеская обитель.