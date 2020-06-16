Снижен размер первоначального взноса по льготной ипотеке в Сбербанке

Сбербанк снизил размер первоначального взноса по программе льготной ипотеки под 6,4% годовых на приобретение жилья в новостройке с 20% до 15%.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом", — говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".