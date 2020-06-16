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Снижен размер первоначального взноса по льготной ипотеке в Сбербанке

Новости. Общество
09:06, 17 Июня 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Сбербанк снизил размер первоначального взноса по программе льготной ипотеки под 6,4% годовых на приобретение жилья в новостройке с 20% до 15%.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом", — говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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