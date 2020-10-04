Снижение ипотечных ставок будет продолжено, заверили в Минфине

Правительство будет добиваться дальнейшего снижения ипотечных ставок для возможности улучшения жилищных условий граждан.
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях.
"В целях улучшения жилищных условий будем добиваться последовательно снижения ставок по ипотеке", - сказал министр, чьи слова цитирует агентство "Прайм".
По предварительной оценке Дом.РФ и агентства Frank RG, по сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном.
Почему это произошло, читайте в интернет-газете " Вести Карелии".
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