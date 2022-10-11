Снижение цен на помидоры, огурцы и свинину заметили в Карелии

По сравнению с прошлым годом в Карелии стали дешевле некоторые виды продуктов, отметили в республиканском отделении Банка России.

По данным отделения Банка РФ в Карелии, годовой рост цен в республике в октябре замедлился до 12,1%. Это ниже, чем на Северо-Западе (12,6%) и в целом по стране (12,6%). Как считают специалисты, это произошло, благодаря «увеличению предложения отдельных товаров и сдержанному спросу».

Так, дешевле, чем годом ранее, стали помидоры, огурцы, свинина. Цены на мясо птицы, говядину, колбасные изделия, молоко, сметану, творог, сливочное масло, сыры, а также сахар и кондитерские товары росли медленнее по сравнению с октябрем прошлого года.



«Многие продовольственные товары, включая мясные и молочные продукты, в октябре подешевели либо дорожали медленнее. Это связано с тем, что в целом по стране стали больше производить этой продукции. Предложение на рынке республики выросло и благодаря высокому урожаю в регионах-поставщиках. Позволили животноводам сдерживать цены на свою продукцию и меры государственной поддержки», – отметил управляющий республиканским отделением Банка России Вадим Чекан.

На динамику цен в сфере непродовольственных товаров повлиял малый спрос – подешевели смартфоны, медленнее дорожала бытовая техника и электроника.



В целом, по прогнозу Банка России, в этом году инфляция составит 12–13% и вернется к 4% в 2024 году.