Снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования из Карелии

Проезд в поездах дальнего следования из Карелии в другие регионы России снизился в январе на 10–20%.

Это следует из данных Карелиястата о средних потребительских ценах в республике за январь 2020 года.

По сравнению с декабрем проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования подешевел почти на 20%, в купейном — почти на 12%.

Цены на билеты в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда снизились за месяц почти на 10%, в купейном — на 11%.