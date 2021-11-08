Снять квартиру в Карелии невозможно с доходом менее 78 тыс. рублей, подсчитали московские эксперты

Исследование доступности аренды жилья в регионах России показало, сколько должна зарабатывать среднестатистическая семья, чтобы снять квартиру.

Результаты исследования опубликовало федеральное агентство РИА Новости.

При расчете рейтинга предполагалось, что семья состоящих из двух взрослых и двух детей тратит на аренду жилья не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета необходимых для жизни расходов. Сумму этих расходов посчитали по величине региональных прожиточных минимумов для взрослых и детей. Еще 30% должны остаться на прочие расходы.

В результате оказалось, что в Карелии снять квартиру могут позволить себе семьи, чей доход составляет не менее 78,9 тыс. рублей в месяц. В 2021 году в республике насчитывалось 38,6% таких семей.

В рейтинге российских регионов по доступности жилья Карелия оказалась на 42 месте.

В исследовании не указано, какие арендные ставки принимались в расчет по Карелии. Ранее Карелиястат опубликовал данные за сентябрь, согласно которым аренда однокомнатной квартиры в республике составила 14788 рублей, а двухкомнатной — 19831 рубль в месяц.