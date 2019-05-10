Снятый в Карелии фильм о малолетних узниках финских лагерей покажут в кинотеатрах республики

Власти Карелии договорились с генеральным продюсером санкт-петербургской кинокомпании "АТК-Студио" Александром Тютрюмовым о показе в республике военной драмы "Весури", сообщает пресс-служба Минкульта региона.

Напомним, создатели фильма, снимавшегося санкт-петербургской "АТК-Студио" летом прошлого года в деревне Киерма Кондопожского района, решили показать фильм в первый раз именно в Карелии, еще до начала официального начала проката. Первыми зрителями картины в петрозаводском кинотеатре "Премьер" 7 мая стали актеры, среди которых немало жителей Карелии, и малолетние узники – свидетели истории.



Полнометражный художественный фильм "Весури" обращается к одному из драматических исторических сюжетов – теме оккупации Карелии во время Великой Отечественной войны и финских переселенческих лагерей.

Сейчас фильм ждет участие в кинофестивалях, а затем начнется его прокат в кинотеатрах. Но уже сейчас продюсер "АТК-Студио" Александр Тютрюмов выразил готовность предоставить копии фильма для сеансов на территории Карелии. Новости о предстоящих показах появятся на сайте Минкульта республики, рассказали в ведомстве.