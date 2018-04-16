Снятый в Карелии сериал про спасателей покажут на НТВ

В следующий понедельник, 23 апреля, на телеканале НТВ состоится премьера второго сезона сериала "Пять минут тишины".

Телезрители вновь увидят команду полюбившихся супергероев, роли которых исполнили Роман Курцын, Игорь Лифанов, Анна Пескова и другие.

"Так складывается жизнь, что работа МЧС — это большая амплитуда от трагедии до абсолютно комических ситуаций. И сюжет нашей истории построен так, что происходит парадоксальное, но на удивление удачное смешение жанров", - рассказал режиссер Алексей Праздников.

Съемки приключений сотрудников МЧС прошли в Карелии: создатели сохранили узнаваемый экранный стиль проекта, но новый сезон получился еще красочней и увлекательней предыдущего. Зрителей ждут экшн-сцены, погони, интригующий сюжет и настоящая дружба, которые стали главной составляющей многосерийного телефильма.

Продолжение истории начинается с того, что главный герой Александр Грек, вернувшись после стажировки в Москву и узнав, что его невеста Лина, с которой он собирался окончательно расстаться, беременна, принимает решение поступить по-мужски и жениться на матери своего ребенка. Однако остаться в столице у него не получается: придя в главное управление МЧС, он допускает досадное нарушение, после которого ни о каком "теплом местечке" в штабе можно и не мечтать, рассказали в пресс-службе НТВ.

Ему уготована служба в отдаленном районе, и он просит направить его назад, в Карелию. Лина решает ехать с ним и там играть свадьбу. Вернувшись в Карелию, Греку предстоит пережить объяснение с Таней, которую он любит, и с Гиреевым, который зол на молодого человека, заставившего страдать его дочь.

Все эти беды и переживания не отменяют необходимости каждый день спасать человеческие жизни: вейкбордиста, залетевшего на дерево, одурманенных сектантов в тайге, ветерана афганской войны с осколком у сердца, влюбленных, потерпевших крушение на каяке, учителя, загнанного медведем в расщелину, и ребенка на пожаре.