Снос гаражей продолжается в Петрозаводске – на очереди еще один

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Владельца гаража на улице Правды просят добровольно освободить незаконно занятый земельный участок, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцам самовольно установленного гаража, расположенного на ул. Правды, дом №28А, своими силами и средствами в срок до 14 августа произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.
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