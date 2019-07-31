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Новости. Общество
18:40, 31 Июля 2019
фото: администрация Петрозаводска

Снос гаражей продолжается в Петрозаводске – на очереди еще один

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Владельца гаража на улице Правды просят добровольно освободить незаконно занятый земельный участок, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам самовольно установленного гаража, расположенного на ул. Правды, дом №28А, своими силами и средствами в срок до 14 августа произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.

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