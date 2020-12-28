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"Снос "Невского пассажа" в Петрозаводске превратился в очередное издевательство над судебным решением" (ФОТО)

Новости. Общество
11:03, 29 Декабря 2020
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Рабочие демонтируют козырек над магазином, который не имеет отношения к незаконной пристройке и не подлежит сносу.

В Петрозаводске возобновился демонтаж незаконной торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского, которая более известна в городе как "Невский пассаж". Сняв козырек над одним из входов в пристройку, рабочие переместились на ее другой конец и почему-то стали демонтировать козырек над магазином, который не имеет отношения к "Невскому пассажу" и не подлежит сносу по судебному решению. На месте событий стоит патрульная машина полиции, но сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее.

"Я считаю, что снос "Невского пассажа" превратился в очередное издевательство над судебным решением, – заявил "Столице на Онего" один из жильцов дома №30 по проспекту Александра Невского Михаил Гошкиев. – У нас не было претензий к этому магазину, и он не относится к пристройке! Я не понимаю, что происходит! И почему не вмешивается полиция?".

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к демонтажу "Невского пассажа" до конца нынешнего года никто не приступал, хотя жильцы дома не раз устраивали в Петрозаводске акции протеста против бездействия властей, а два ветерана Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов даже сдали в губернаторскую администрацию свои юбилейные медали к 70-летию Победы.

После того, как суды отказали приставам в прекращении этого исполнительного производства, они потребовали от коммерсантов, арендующих торговые площади на первом этаже дома, освободить занимаемые места, чтобы не мешать демонтажу незаконной пристройки. Но лишь когда Арбитражный суд Карелии подержал требование приставов, вокруг "Невского пассажа" начались работы по его сносу. 

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