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Сноубордист из Карелии привез "серебро" с соревнований

Новости. Спорт
18:20, 06 Марта 2020
фото: © Минспорта Карелии
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Спортсмены достойно выступили на соревнованиях СЗФО по сноуборду, сообщили в Минспорта Карелии.

С 3 по 5 марта в Ленинградской области на горнолыжных комплексах "Красное Озеро" и "Снежный" состоялось первенство по сноуборду.

Карелию представляли: Иван Комин, Георгий Зорняков, Даниил Остафичук, Семён Евсюков, Семён Александров и Варвара Фроленок.

Карельские сноубордисты впервые участвовали в соревнованиях такого уровня и выступали в трех дисциплинах: слоуп-стайл, борд-кросс, паралельный слалом-гигант.

Сборная команда республики показала достойные результаты - большинство карельских спортсменов вошли в десятку и пятерку сильнейших.

Лучший результат показал Иван Комин, он завоевал серебряную медаль в дисциплине параллельный слалом гигант.

Напомним, спортсменка из Карелии стала лучшей среди россиянок на Первенстве мира по лыжным гонкам.

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