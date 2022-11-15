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Со следующего года 31 декабря может стать выходным днем

Новости. Общество
22:00, 21 Ноября 2022
фото: © shutterstock.com/Nina Esk

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Если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее.

Об этом заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
«В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу», — сказал он.

По мнению Башкина, месяца вполне достаточно, для того чтобы закон прошел три чтения в Госдуме, был одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.

Сенатор отметил, что сделать 31 декабря праздничным днем следовало бы уже давно, поскольку рабочим он, по сути, и не был. По его словам, Новый год не начинается с боем курантов, для многих праздник — это его предвкушение и подготовка к нему.

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который парламентарии от ЛДПР внесли еще в декабре 2020 года. Документ предлагает установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января. При этом общее количество дней отдыха на Новый год, установленное Трудовым кодексом, не изменится. Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024-го.

В этом году 31 декабря приходится на субботу, а всего на Новый год россияне будут отдыхать девять дней — по 8 января.

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