Собака покусала женщину в Петрозаводске, ведется поиск свидетелей

Родственница ищет свидетелей нападения собаки на женщину возле Екатерининской церкви в Петрозаводске.

Сообщение о ЧП появилось в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.

"Вечером 26.10.2020 года около 20:00 в районе улицы Вольной, 1а произошло происшествие. Рядом с мостом у Екатерининской церкви на мою маму с собакой напал стаффордширский терьер, которого выгуливали две нетрезвые женщины, одна из них его не удержала. После нашему псу понадобилась операция, а маме пришлось делать уколы от бешенства, так как та собака её укусила. Помогли два молодых человека разнять псов. Заявление в полицию написано. Просьба откликнуться, если кто-то что-либо видел, если знает этих женщин, может кто-то проезжал на машине, и это происшествие попало на запись видеорегистратора".