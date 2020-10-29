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Собака покусала женщину в Петрозаводске, ведется поиск свидетелей

Новости. Происшествия
07:15, 30 Октября 2020
фото: pixabay.com
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Родственница ищет свидетелей нападения собаки на женщину возле Екатерининской церкви в Петрозаводске.

Сообщение о ЧП появилось в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.

"Вечером 26.10.2020 года около 20:00 в районе улицы Вольной, 1а произошло происшествие. Рядом с мостом у Екатерининской церкви на мою маму с собакой напал стаффордширский терьер, которого выгуливали две нетрезвые женщины, одна из них его не удержала. После нашему псу понадобилась операция, а маме пришлось делать уколы от бешенства, так как та собака её укусила. Помогли два молодых человека разнять псов. Заявление в полицию написано. Просьба откликнуться, если кто-то что-либо видел, если знает этих женщин, может кто-то проезжал на машине, и это происшествие попало на запись видеорегистратора".

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Комментарии

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Балабол
2020-10-30 08:41:00
Ходят по улицам без немордников хозяйки с собаками, мимо страшно проходить и .... ничего, замечания сделаешь, так такие рожи скорчят, того гляди собаку натравят!?!
Гость
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