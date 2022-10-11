«Собака забилась в будку»: волки продолжают терроризировать деревню на востоке Карелии

Звери близко подходят к домам и пугают людей и собак, рассказали читатели «Столицы на Онего».

Волки продолжают приходить в деревню Пяльма Пудожского района Карелии. Как нашему изданию рассказала местная жительница Анастасия, около двух ночи 27 октября на дороге у ее дома на окраине деревни она увидела двух волков.



«Дети не спали, я вышла на веранду проверить двор и увидела сначала одного волка, помоложе, потом и второго, жирного такого, - сообщила Анастасия. - У меня лайка во дворе, так она забилась с перепугу в будку, чего за ней я раньше не замечала. И я сама сильно испугалась».



Ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что хозяйка алабая по кличке Дунай нашла своего питомца разорванным волками недалеко от детского сада в деревне Пяльма.



Кроме того, в шести районах Карелии началась охота на волков. В Минприроды сообщили, что взяли под контроль деревни, откуда поступили жалобы о выходе зверей к жилым домам и нападениях на собак.