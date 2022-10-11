В шести районах Карелии началась охота на волков

В Минприроды Карелии сообщили, что взяли под контроль деревни, откуда поступили жалобы о выходе волков к жилым домам и нападении на собак.

В Минприроды Карелии поступают обращения из поселков Пяльма Пудожского района, Амбарный Лоухского района, Поросозеро Суоярвского района, станции Шуйская Прионежского района, а также из ряда поселков Питкярансткого и Пряжинского районов о том, что вблизи этих населенных пунктов местные жители замечали волков.

"На данный момент охота осложняется отсутствием снежного покрова. Тем не менее, сотрудники министерства ориентируют охотников на добычу волка в районе населенных пунктов, где зафиксированы выходы диких животных", - отметили в ведомстве.

Там, где замечен волк, выдаются разрешения на его добычу наиболее опытным охотникам. В настоящее время по всей Карелии выдано более 500 разрешений на добычу волка, добыто 129 особей.

Как только появится устойчивый снежный покров, выследить хищника станет проще, а соответственно и эффективность охоты повысится.

На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая нападения волка на человека, однако Минприроды Карелии напоминает о том, что жителям поселков и деревень необходимо соблюдать меры предосторожности: держать собак в вольерах, огораживать придомовую территорию, не подкармливать диких животных и не устраивать свалки мусора.

При обнаружении следов присутствия волков Министерство просит незамедлительно сообщать по номеру телефона Отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Карелии: 8 (8142) 79-67-34.

Ранее сообщалось, что волки загрызли огромного алабая у детского сада в деревне Пяльма Пудожского района.