Волки разорвали алабая у детского сада в деревне Карелии

Жители Пяльмы боятся отпускать своих детей в детский сад, возле которого нашли останки собаки.

Во вторник, 25 октября, хозяйка собаки породы алабай по кличке Дунай нашла своего питомца разорванным волками недалеко от детского сада в деревне Пяльяма Пудожского района.



«Я просто его мордочку достала из шкуры», — сообщила «Столице на Онего» хозяйка собаки.



По ее словам, в последнее время волки часто выходят к деревне. На днях взрослые в последний момент спугнули зверя, который залег недалеко от гуляющих детей.



«И этим же днем у меня знакомый видел возле мэрии большого волка», — рассказала нам владелица Дуная.



Люди просят помощи.



В Минприроды Карелии нашему изданию рассказали о том, что заявки о выходах волков к Пяльме к ним поступали, в период с 10 по 21 октября егери добыли двух зверей в районе деревни Пяльма.



На ближайшие выходные, 29 и 30 октября, запланирован еще один выход охотников.



