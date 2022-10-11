Волки разорвали алабая у детского сада в деревне Карелии

Жители Пяльмы боятся отпускать своих детей в детский сад, возле которого нашли останки собаки.
Во вторник, 25 октября, хозяйка собаки породы алабай по кличке Дунай нашла своего питомца разорванным волками недалеко от детского сада в деревне Пяльяма Пудожского района.
«Я просто его мордочку достала из шкуры», — сообщила «Столице на Онего» хозяйка собаки.
По ее словам, в последнее время волки часто выходят к деревне. На днях взрослые в последний момент спугнули зверя, который залег недалеко от гуляющих детей.
«И этим же днем у меня знакомый видел возле мэрии большого волка», — рассказала нам владелица Дуная.
Люди просят помощи.
В Минприроды Карелии нашему изданию рассказали о том, что заявки о выходах волков к Пяльме к ним поступали, в период с 10 по 21 октября егери добыли двух зверей в районе деревни Пяльма.
На ближайшие выходные, 29 и 30 октября, запланирован еще один выход охотников.
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