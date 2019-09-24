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Новости. Общество
19:40, 24 Сентября 2019

Собчак показала "лучший кадр" со своего венчания

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Светская львица обнародовала снимок из храма, когда Андрей Малахов держал венец над ее головой.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова стала самым громким светским событием этого месяца. Новобрачные устроили эпатажный праздник с катафалком и стриптизом, но в тот же день и обвенчались. Тележурналистка показала поклонникам фото из храма и похвасталась красивым подвенечным платьем, пишет Cosmopolitan. 

"Лучший кадр из храма. Я в скромном, но роскошном венчальном платье, которое мы делали специально для этого события. Я и не знала, что есть специальные, венчальные наряды", – написала Собчак в Instagram.


instagram.com/xenia_sobchak

Так называемыми свидетелями на венчании новобрачных стали Игорь Миркурбанов и Андрей Малахов. Ведущий шоу "Прямой эфир" держал венец над головой Ксении. Малахов и Собчак дружат много лет, в прошлом даже ходили слухи, что у них был роман.

Свадьба Собчак и Богомолова оценили в 16 миллионов рублей. Но свадебное меню было довольно простым. Новобрачные сэкономили и на свадебном торте: только один из пяти ярусов был съедобным, а остальные – имитацией.

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